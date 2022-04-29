Дві третини українців вважають недостатніми поставки Україні озброєння західними партнерами — опитування

54% українців вважають, скоріше, недостатнім поточне надання Україні озброєння з боку її західних партнерів, а ще 11% вважають його недостатнім. Про це свідчать результати останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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При цьому схиляються до думки про достатність такої допомоги 22% опитаних, а 7% упевнені, що її цілком достатньо. Порівняно з попереднім дослідженням "Рейтингу", проведеним 8-9 березня, думка українців з цього питання загалом трохи погіршилася (за рахунок тих, хто не визначився): тоді 62% вважали військову допомогу недостатньою.

У той же час помітно погіршилася оцінка респондентами достатності західних санкцій, що вводяться проти Росії, незважаючи на те, що за минулі півтора місяці їх обсяг лише зріс: замість 62% їх вважають недостатнім вже 75%, а достатніми називають лише 20% (проти 33% на початку березня).

Найкраще оцінюють ці два види допомоги жителі півдня України (31% та 23% відповідно), а найбільше недостатньою її вважають на заході країни (29% та 18%).

Проте оцінка інших аспектів західної допомоги Україні з того часу все ж таки підросла: так, тепер 61% опитаних вважають достатньою дипломатичну допомогу, 60% – гуманітарну, а 46% – фінансову.

Опитування було проведене 26 квітня серед 1000 респондентів з усіх регіонів, окрім окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Зазначимо, що дослідження проводилося до того, як стало відомо про остаточне схвалення Конгресом США законопроєкту про ленд-ліз для України.