Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників

Полк поліції особливого призначення у Київській області отримав від благодійного фонду Favbet Foundation броньований автомобіль Volkswagen Transporter.

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Про це повідомили у прес-службі компанії Favbet.

Це перший автомобіль із партії, який буде передано українським захисникам найближчим часом.

"Тисячі волонтерів та благодійних фондів зараз працюють заради перемоги. Команда Favbet Foundation також виконує свій обов'язок, але це краплина в морі порівняно з тим, що роблять наші військовослужбовці на передовій", - зазначає Ігор Сірук, голова наглядової ради Favbet Foundation.

Поліцейські отримали бронемашину від Favbet Foundation

Автомобіль використовуватиметься Полком поліції особливого призначення у Київській області для транспортування особового складу та невеликих вантажів для забезпечення потреб українських захисників. За словами командира ППОН ГУНП у Київській області, це суттєво допоможе захисникам при ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. В даний час 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.