Favbet Foundation продовжує підтримувати українських військових

Координаційний штаб фонду у місті Загреб (Хорватія) передав територіальному підрозділу ЗСУ Львівської області чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомила прес-служба компанії.

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Благодійний фонд Favbet Foundation, метою якого є створення екосистеми позитивного впливу і забезпечення умов для розвитку дитячого спорту та спортивної інфраструктури, освітніх програм та державних ініціатив, тимчасово призупинив усі планові проєкти та переорієнтувався на допомогу постраждалим в Україні та за її межами. Сьогодні 95% проєктів фонду спрямовані на допомогу вимушеним переселенцям, підтримку армії та реабілітацію поранених воїнів.

"Допомагати країні та армії - цілком нормальна позиція бізнесу, який був започаткований в Україні, розвивався, працював і продовжує тут працювати. Я навіть уявити не можу, щоб фонд поводився по-іншому. Дуже рада, що під час війни я, як і мої колеги, можуть займатися улюбленою справою. Благодійність – моя відповідальність перед собою та моє натхнення", — наголосила Маріанна Ковеня, куратор благодійного фонду Favbet Foundation.

У прес-службі зазначили, що збільшили спектр послуг із надання гуманітарної допомоги. Нещодавно було передано понад 500 кг продуктів харчування, та понад 300 кг засобів медицини та антисептичної гігієни. Логістичні процеси також повністю забезпечуються командою штабу.

Нагадаємо, що за час війни команда Favbet Foundation:

Розробила логістичний маршрут зі Львова до Києва та перевезла своїми силами понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

Брала участь у купівлі та передачі 3-х машин швидкої допомоги у Миколаївській області.

Передала 2 броньовані автомобілі та найсучаснішу снайперську гвинтівку для потреб ЗСУ.

Офіс став бомбосховищем, а склади – умовні гуманітарні хаби, де сортується продукція перед відправленням в той чи інший регіон.

Крім того, президент фонду Андрій Матюха заявив про намір допомогти Національній поліції відновлювати знищені відділення у Київській області після війни та закликав усіх бізнесменів долучитися до волонтерського руху.