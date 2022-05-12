«Фундація Течія» придбала 4 тисячі бронежилетів та шоломів

Бронежилети 4 класу захисту, шоломи та бронепластини загальною вартістю $1,3 млн (39 млн грн) уже прямують до захисників України.

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Про це повідомила прес-служба TECHIIA.

Це вже третя велика закупівля броньованих засобів захисту від "Фундації Течія" з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Цього разу організація придбала:

бронежилети 4 класу – 2 тис

захисних шоломів – 2 тис

бронепластин 4 класу – 5 тис

"Запит на засоби захисту не зменшується, тому як тільки ми передали попередню партію, одразу почали шукати нові. Досвід показує, що уже за кілька тижнів усі ці жилети та шоломи будуть в підрозділах, які їх потребують", – коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та співзасновник "Фундації Течія".

ГО "Фундація Течія" купує і доставляє гуманітарну допомогу за кошти співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота і Юрія Лазебнікова, а також за отримані на рахунок Фундації донати компаній та фізичних осіб.

Нагадаємо, у березні 2022 року "Фундація Течія" придбала броньовані засоби захисту загальною вартістю $5,76 млн (168,5 млн грн). Зокрема, тактичні жилети ​​CA-512 та бронепластини CA-arm11 (4 клас) в Ізраїлі.

"Фундація Течія" закликає робити внески всіх, хто підтримує свободу України. Охочі фінансово допомогти Україні можуть переказати кошти "Фундації Течія" за посиланням. Ліміт одного переказу — 149 999 грн (4500 EUR), обмежень кількості платежів немає.

Нагадаємо, засновники TECHIIA Holding Олег Крот і Юрій Лазебніков виділили 200 млн грн власних коштів для допомоги захисникам України. 7 березня вони спільно з партнерами придбали та передали в Україну: 2 розвідувальні дрони з аксесуарами та широкий перелік броньованих засобів захисту, тактичного одягу, аптечок та інших необхідних речей загальною вартістю $3,27 млн.