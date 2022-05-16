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"Фундація Течія" придбала чергову партію тактичного одягу для українських військових на суму $3,57 млн

"Фундація Течія" придбала чергову партію тактичного одягу для українських військових на суму $3,57 млн

Велика партія одягу та спорядження вже прямує до захисників України. 

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"Фундація Течія" придбала чергову партію тактичного одягу загальною вартістю $3,57 млн. Необхідне для захисників обмундирування уже надходить в різні точки України. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Це вже друга велика поставка одягу та спорядження від "Фундації Течія".

Згідно запитів командирів підрозділів придбали:

  • Окуляри тактичні – 12 350 шт.
  • Рукавиці тактичні – 12 350 шт.
  • Розгрузки – 12 350 шт.
  • Плитоноски – 7 000 шт.
  • Наколінники – 7 000 шт.
  • Одяг тактичний комплект – 12 350 шт.
  • Взуття тактичне – 12 350 шт.

Загалом на покупку витратили $3,57 млн (153,3 млн грн). Зараз команда "Фундації Течія" працює над логістикою, щоб необхідні речі потрапили в руки захисників України якнайшвидше. 

ГО "Фундація Течія" купує і доставляє гуманітарну допомогу за кошти співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота і Юрія Лазебнікова, а також за отримані на рахунок Фундації донати компаній та фізичних осіб. 

У березні 2022 року "Фундація Течія" придбала тактичний одяг та спорядження на суму $755 тис (22 млн грн). Днями очільники кількох областей України опублікували дописи, що броньований захист і тактичний одяг уже доставили в підрозділи, які їх потребували.

Нагадаємо, що ГО "Фундація Течія" та ІТ-кластер міста Дніпро ІТ Dnipro Community об'єднують зусилля для збору коштів, спільних проєктів та закупівлі гуманітарної допомоги для захисників України і жертв війни.