"Фундація Течія" профінансувала харчування українців у Києві та передмісті

400 тисяч грн організація передала на забезпечення гарячими обідами поліції, рятувальників, тероборони, пацієнтів лікарень Києва, а також переселенців з Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

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Кошти перерахували кейтеринговій компанії Food Imperial, яка готує смачні та поживні обіди і доставляє їх тим, хто цього потребує.

"Ми піклуємося не тільки про забезпечення засобів захисту, яких ми вже закупили на 231 млн грн, а й про харчування людей, які його потребують. Завдяки нашим давнім партнерам із Food Imperial ми разом надамо їжу захисникам і переселенцям", – говорить Олег Крот, співзасновник ГО "Фундація Течія".

Так вдалося забезпечити харчуванням особовий склад:

Нацполіції в Києві;

Голосіївського районного управління ГУ ДСНС України у м. Київ;

Територіальної оборони Подільського та Оболонського районів.

Гарячі обіди також отримують пацієнти столичних лікарень, зокрема:

Дитячої лікарні ОХМАТДИТ;

Київської міської клінічної лікарні №17;

Національного інституту раку.

Крім цього, кейтерингова компанія забезпечила обідами:

жителів столиці, які переховуються в укриттях Оболонського, Подільського та Деснянського районів;

переселенців з міст Буча, Ірпінь та Гостомель;

пенсіонерів та людей з інвалідністю Деснянського району Києва.

А ще харчування отримали поранені військові Збройних Сил України, які перебувають на лікуванні вдома.

"З першого дня війни ми на безоплатній основі забезпечуємо гарячими стравами людей, які цього потребують. Щодня ми готуємо та доставляємо 1 300 комплексних обідів. Та наші ресурси не безмежні. "Фундація Течія" допомогла нам рухатися далі та продовжувати годувати захисників, постраждалих та біженців", – розповідає Андрій Веред, співзасновник Food Imperial.

Нагадаємо, від початку вторгнення РФ в Україну "Фундація Течія" придбала та передала захисникам України і жертвам війни гуманітарної допомоги на суму понад 231 млн грн ($7,9 млн).