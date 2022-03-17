Ізраїль не скасовував безвіз для українців, — посол Бродський

Ізраїль ввів на два тижні тимчасовий захід, щоб упорядкувати в'їзд українців до країни. Про це заявив посол Ізраїлю Михайло Бродський.

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"Прохання заповнити анкету та отримати дозвіл на виліт - тимчасовий захід, вжитий терміном на два тижні для того, щоб упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю", - стверджує Бродський.

За його словами, відмови у праві на в'їзд будуть лише тим, хто раніше порушував візовий режим та перебував в Ізраїлі нелегально. Для решти в'їзд буде дозволено.

Питання квоти на приїзд біженців розглянуть за два тижні.

"Ізраїль — єврейська демократична держава, і наш пріоритет - прийом біженців, які мають право на репатріацію. Саме на це будуть спрямовані основні ресурси держави. При цьому ті, хто не має права на репатріацію, але мають близьких родичів в Ізраїлі, зможуть отримати статус біженця. На них не поширюється квота, визначена МВС на найближчі два тижні", - зазначив посол.

Він наголосив, що квота становить 25 тисяч людей, з них вже близько 20 тисяч перебувають в Ізраїлі.

Раніше Україна обговорила з Ізраїлем участь цієї країни у вирішенні гуманітарних питань, пов'язаних із наслідками вторгнення військ РФ. Ізраїль вирішив впускати родичів українців, які перебувають у цій країні. Але з 13 березня 2022 року МВС Ізраїлю встановило нові правила в'їзду для українців у країну. Тепер потрібен попередній дозвіл.

