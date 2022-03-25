Європа заблокувала Росії доступ до метеорологічних даних

Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT призупинила співпрацю з Російською Федерацією.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, EUMETSAT стало останнім агентством, пов'язаним із погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення Росії в Україну.

"Дані, що містять майже миттєві вимірювання швидкості та напрямки вітру, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними для планування атаки з використанням біологічної або хімічної зброї", — зазначив глава Мінцифри.

Як передає Reuters, EUMETSAT ухвалила офіційне рішення про зупинення співпраці з РФ 22 березня. До цього організація заявила про зупинення передачі даних із супутників ЄС до Росії та Білорусі згідно з інструкціями Єврокомісії.

Західні експерти вважають, що інформація про погоду, яка передається практично в режимі реального часу, може бути використана Росією в ході війни, яку вона розв'язала проти України.

При цьому, за інформацією агентства, EUMETSAT продовжувала транслювати дані з інших європейських супутників, а також інформацію про метеорологічні спостереження профільних відомств усього світу.

У Reuters зазначають, що Росія вносила свій внесок у світові та європейські метеорологічні спостереження, тому вона отримувала доступ і до інших даних, доступних EUMETSAT, зокрема з країн Євросоюзу, Великобританії, США та Канади.

Багато метеорологічних організацій цих держав вже припинили співпрацю з Росією, але передавали дані європейської організації, звідки їх отримувала і Росія. За даними EUMETSAT, у Росії інформацію отримувала 21 організація.

На сьогоднішній день EUMETSAT управляє технічною інфраструктурою, що дозволяє отримувати в режимі реального часу дані зі супутників різного призначення.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.