Кабмін профінансував програму "єПідтримка" ще майже на 2 млрд грн

Уряд виділив Міністерству економіки України 1,882 млрд гривень для виплат по 6500 гривень за програмою "єПідтримка" українцям, які втратили роботу через вторгнення РФ. Це випливає із розпорядження Кабміну.

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Вказано, що 1 млрд 882 млн грн буде виділено за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Раніше на цю програму вже виділено 21,45 млрд грн.

Міністерство економіки до 30 грудня 2022 року має подати звіт про використання коштів, виділених за цим розпорядженням.

Нагадаємо, вже за 24 години після запуску програми підтримки людей, які проживають у зоні бойових дій, у "Дії" українці подали один мільйон заявок на отримання допомоги від держави.

Громадяни України, які зробили щеплення від коронавірусу бустерною дозою, також отримають додаткові 500 грн у рамках програми "єПідтримка".