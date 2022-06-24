Кабмін визначив порядок регулювання чисельності безпритульних тварин в містах

Кабінет міністрів на засіданні 24 червня схвалив порядок регулювання кількості безпритульних тварин. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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Зокрема, документ визначає заходи з вилову та біостерилізації безпритульних тварин, перелік осіб, установ та організацій, які можуть надавати такі послуги, засоби вилову та порядок поводження з безпритульними тваринами.

Згідно з порядком, органи місцевої влади та самоврядування мають розробити власні місцеві програми регулювання чисельності безпритульних тварин у населених пунктах, керуючись законодавством про захист тварин від жорсткого поводження.

Таких тварин виловлюватимуть, проводитимуть ветеринарні огляди, за необхідності надаватимуть ветеринарну допомогу, здійснюватимуть вакцинацію, біостерилізацію та інші санітарні заходи, а також забезпечуватимуть ідентифікацію кожної тварини з внесенням всіх даних про неї та фото до муніципального реєстру.

Після цього тварин передаватимуть до притулків, центрів реабілітації чи під нагляд громадських та благодійних організацій, які здійснюватимуть догляд за ними та шукатимуть нових власників.

Навіть якщо тварину повертатимуть у місце вилову для вільного проживання, то щорічно проводитимуть ревакцинацію та контролюватимуть наявність візуальної ідентифікації.

Як зазначають у відомстві, всі ці заходи дозволять знизити ризик виникнення різних захворювань, спільних для людей і тварин, а також запобігти випадкам агресивної поведінки тварин та відповідно усунути небезпеку для людей. Також порядок сприятиме дотриманню вимог законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

"З настанням війни, на жаль, кількість безпритульних тварин в нашій країні значно зросла. Тож це питання потрібно вирішувати цивілізованим шляхом", – прокоментував міністр Руслан Стрілець.

За його словами, ще до російського вторгнення Україна почала впроваджувати європейські цінності та стандарти щодо захисту тварин від жорстокого поводження, імплементувала у національне законодавство відповідні положення міжнародних угод та директив Європейського союзу у сфері охорони тваринного світу, і цей шлях буде продовжено.

Джерело фото: ua.depositphotos.com