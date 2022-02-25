Київський міський центр крові працюватиме цілодобово

В Києві центр крові працюватиме цілодобово. Таке рішення було прийнято для гарантування підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів

Щоденно : з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти.

494 мешканці столиці здали кров упродовж лише одного дня, 24 лютогоі. Це майже втричі більше, ніж у середньому зазвичай.

Адреси пунктів збору крові

1. вул. Максима Берлинського, 12, 093-199-34-16 (з 8.00 – 18.00)

2. вул. Петра Запорожця, 26, тел.: 093-158-47-55 (з 8.00 – 18.00)

Стати донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ.

Дізнатися докладніше про адреси та час роботи центрів в інших містах України можна на сайті Donor.ua.