Купити марки "Укрпошти" можна буде на новому майданчику, — Смілянський

Після атак хакерів на інтернет-магазин "Укрпошти" компанія вирішила перенести продаж поштових марок на новий майданчик для безпечної реалізації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Facebook.

"Одразу скажу, буде інший майданчик продажу, а ось який — оголосимо в суботу вранці, щоб той, хто збільшив обсяг атак, не підготувався раніше часу", — розповів Смілянський.

При цьому він не уточнив, чи можна на новому майданчику купити марку "Російський військовий корабель", яка стала популярною в Україні.

Нагадаємо, наприкінці квітня хакери здійснили атаку на системи компанії, зокрема на новий інтернет-магазин, який відкрили спеціально для продажу поштових марок.

Компанія реалізувала майже весь тираж марки "Російський військовий корабель", проте для продажу через інтернет-магазин компанія залишила 30 000 культових марок. Очевидно, тепер частину з них переведуть на нову платформу для продажу.