Літні та люди з інвалідністю під час війни можуть отримати соцпослуги за один день

Мінсоцполітики прийняло рішення, яке передбачає, що літні та люди з інвалідністю зможуть під час війни отримати соціальні послуги у стислий термін, а саме протягом одного дня лише на підставі заяви.

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Людям з інвалідністю та літнім екстрено можуть надаватися такі соціальні послуги:

інформування, консультування;

надання притулку, короткострокове проживання;

екстрене втручання;

представництво інтересів;

підтримане проживання людей похилого віку та осіб з інвалідністю, безпритульних;

соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, паліативний догляд;

соціально-психологічна реабілітація;

переклад жестовою мовою;

транспортні послуги.

Заяву про надання соціальних послуг можна подати у:

уповноваженому органі соцзахисту за місцем звернення;

безпосередньо у постачальника соціальних послуг.

Після закінчення військового стану одержувач соцпослуг протягом місяця повинен надати документи, які не міг подати раніше. Для тих, хто надає соціальні послуги, також пом'якшили вимоги. Зокрема тепер цим можуть займатися волонтери.

Також не братиметься до уваги наявність чи відсутність фінансової заборгованості.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні створять нову загальнодержавну систему психологічної реабілітації для жертв війни. У центрі цієї системи буде людина, особистість, яка має право на якісне життя за високими стандартами. Лапутіна також розповіла, що міністерство має амбітні плани щодо створення науково-практичного центру психічного здоров'я світового значення "Бородянка-Центр".

Фото: ua.depositphotos.com