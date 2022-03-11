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Маршрути "зелених коридорів" для евакуації мирних жителів на 11 березня

Маршрути "зелених коридорів" для евакуації мирних жителів на 11 березня
Маршрути "зелених коридорів" для евакуації мирних жителів на 11 березня

В Україні 11 березня продовжиться евакуація мирного населення з найнебезпечніших населених пунктів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Мова про такі маршути:

- Маріуполь – у напрямку Запоріжжя (ще жодного разу він не працював);

- із Запоріжжя вийдуть машини з гуманітарним вантажем до Маріуполя (також жодного разу не було запущено);

- Пологи (Запорізька область) у напрямку Запоріжжя;

- із Запоріжжя вийдуть машини з гуманітарним вантажем та евакуаційними автобусами до Пологи;

- Волноваха – у напрямку Покровська;

- Енергодар - Дніпрорудний - Васил'ївка - Запоріжжя;

- Ізюм – у напрямку Лозової;

- Буча – Київ;

- Гостомель – Київ;

- Козаровичі – Київ;

- Микулічі – Київ;

- Андріївка (Київська обл.) – Житомир;

- Макарів (Київська обл.) – Житомир;

- Бородянка (Київська обл.) – Житомир.

Зазначимо, альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.

Автор:
Світлана Манько