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Маршрути "зелених коридорів" для евакуації мирних жителів на 11 березня
В Україні 11 березня продовжиться евакуація мирного населення з найнебезпечніших населених пунктів.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Мова про такі маршути:
- Маріуполь – у напрямку Запоріжжя (ще жодного разу він не працював);Підписуйтесь на наш Telegram канал
- із Запоріжжя вийдуть машини з гуманітарним вантажем до Маріуполя (також жодного разу не було запущено);
- Пологи (Запорізька область) у напрямку Запоріжжя;
- із Запоріжжя вийдуть машини з гуманітарним вантажем та евакуаційними автобусами до Пологи;
- Волноваха – у напрямку Покровська;
- Енергодар - Дніпрорудний - Васил'ївка - Запоріжжя;
- Ізюм – у напрямку Лозової;
- Буча – Київ;
- Гостомель – Київ;
- Козаровичі – Київ;
- Микулічі – Київ;
- Андріївка (Київська обл.) – Житомир;
- Макарів (Київська обл.) – Житомир;
- Бородянка (Київська обл.) – Житомир.
Зазначимо, альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.