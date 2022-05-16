Мережа міських сайтів CitySites пропонує безкоштовну рекламу волонтерським організаціям

Більше двох місяців Україна живе в умовах боротьби за кожний шматочок своєї землі. Важко всім, але кожен залишається на своєму фронті. Хтось захищає країну на передовій, хтось волонтерить, хтось піднімає економіку, а журналісти міцно тримають свій фронт - інформаційний.



Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Всеукраїнська мережа міських довідково-інформаційних сайтів CitySites вже 16 років працює для своєї багатомільйонної аудиторії і щодня знаходить нових читачів.

Компанія стартувала в 2008 році. За цей час нам вдалося створити більше ніж 158 успішних онлайн-порталів для різних міст у 14 країнах світу. Наші офіси є не тільки в Україні, а й в Казахстані та Білорусі.

Основний напрямок роботи CitySites - це новини, які ми створюємо 24/7. Але зараз медійникам доводиться працювати в надскладних умовах. Журналістів переслідують, вбивають, беруть в полон, а сайти зазнають хакерських атак у всіх куточках України. Крім того нам чи не щодня надсилають на електронну пошту листи з погрозами.

Але журналісти - це також воїни у цій війні. Вони борються з кремлівською пропагандою, працюють на місці подій та збирають докази низки воєнних злочинів країни-агресора, яка 24 лютого розгорнула проти нашої вільної, незалежної держави повномасштабну війну. Тому за будь-яких умов продовжують виконувати свій професійний обов'язок.

Бо ж хто, як не ми, розкаже світові правду?

Так, війна, як і для більшості незалежних онлайн-медіа, стала для нас тяжким викликом. Праця журналістів оплачувалася з доходів від реклами. Втім, у воєнний час ці ресурси обмежені. Реклама стала поодинокою, адже бізнес й досі не оговтався і не повернувся до повноцінної роботи.

Та попри це редакція знаходить можливості створювати якісний продукт й працювати на перемогу на інформаційному фронті. Саме тому ми безкоштовно розміщуємо інформацію про роботу волонтерських організацій, допомагаємо розшукувати зниклих людей та розповідаємо пережиті історії тих, хто хто пройшов всі 7 кіл пекла під час окупації Бучі, Ірпеня, Гостомеля. А працівники сайту ще й знаходять час, аби волонтерити і допомогати армії.

Ми віримо в свій проєкт і знаємо, наскільки він важливий саме зараз, в часи історичної боротьби нашої держави за територіальну цілісність, за свободу, незалежність та правду! Держави, яка вже продемонструвала, що має силу, міць і характер і здатна чинити жорсткий опір ворогу.

І наскільки важливо в часи, коли росія розповсюджує брудну пропаганду, вбиває наших людей, і намагається відібрати нашу землю, доносити до людей правду!

Тому приєднуйтеся до нашої спільноти, аби наближати перемогу разом!

Якщо у Вас волонтерська організація пишіть, [email protected] , якщо потрібна реклама регіональної аудиторії зробимо кращі умови, адреса та сама.