МВС запустило Міжнародний координаційний центр з гуманітарного розмінування

Для мінімізації ризиків від вибухонебезпечних предметів у Міністерстві внутрішніх справ створено Міжнародний координаційний центр з гуманітарного розмінування. Функції Секретаріату покладаються на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба МВС.

Головою центру призначили заступника міністра МВС України Мері Акопян. Вона є експертом з міжнародних відносин та співпраці на європейському рівні.

Міжнародний координаційний центр з гуманітарного розмінування також має свій символ. Ним став пес-піротехнік Патрон, який допоміг знайти та знешкодити вже понад двісті мін.

"У міру звільнення окупованих територій, ми розпочинаємо масштабне розмінування. І це невимовний розмір завдань. Для цього нам необхідна міжнародна допомога наших друзів та партнерів. І фахівцями, і технікою, і фінансами, та новітніми підходами з використанням сучасних інформаційних технологій", – розповів глава МВС Денис Монастирський.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила на своєму сайті інтерактивну карту, на якій відмічені небезпечні ділянки та місця, де виявили вибухонебезпечні предмети.

Інформація оновлюватиметься регулярно. Користувачі за допомогою картки зможуть щодня відслідковувати динаміку розмінування.