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На 11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: маршрути
11 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. На сьогодні узгоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Донецька область
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
(Евакуація на власному транспорті)Підписуйтеся на наш YouTube канал
Бердянськ - Запоріжжя.
Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5
Енергодар – Запоріжжя. Місце зборів автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область
Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Першотравнева, 42
с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне - Бахмут.