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На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів
16 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. На сьогодні узгоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя евакуація відбуватиметься на власному транспорті.
Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце збору: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут. Місце збору: вул. Першотравнева, 42
с. Гірське – Бахмут. Місце збору: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне - Бахмут.
Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.