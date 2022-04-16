На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

16 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. На сьогодні узгоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя евакуація відбуватиметься на власному транспорті.

Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце збору: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце збору: вул. Першотравнева, 42

с. Гірське – Бахмут. Місце збору: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне - Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.