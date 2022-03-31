На 31 березня узгоджено 2 гуманітарні коридори – з Маріуполя та Енергодару. Також Росія підтвердила готовність відкрити доступ до гуманітарної колони в Маріуполі транзитом через Бердянськ.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста, що Росія підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони до Маріуполя з транзитом через Бердянськ", — сказала Верещук.

За маршрутом до Маріуполя відправляються 45 автобусів.

28 автобусів мають отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка Запорізької області.

Також узгоджено ще 2 гумкоридори:

- з Мелітополя,

- з Енергодару до Запоріжжя (на власному транспорті).

На зворотному шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

На Київщині сьогодні знову гуманітарних коридорів не буде.