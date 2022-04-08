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На 8 квітня узгоджено десять гуманітарних коридорів: маршрути

На 8 квітня узгоджено десять гуманітарних коридорів
На сьогодні узгоджено 10 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях

8 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. На сьогодні узгоджено 10 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Донецька область

Маріуполь — Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Бердянськ — Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

Токмак — Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

Місце збору: вул. Шевченка, 5

Мелітополь — Запоріжжя (на власному транспорті).

У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей пожежна частина №10.

Енергодар — Запоріжжя (на власному транспорті).

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область

Сєвєродонецьк — Бахмут.

Місце збору: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ — Бахмут.

Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна — Бахмут.

Місце збору: вул. Першотравнева, 42.

с. Гірське — Бахмут.

Місце збору: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне — Бахмут.

Автор:
Світлана Манько