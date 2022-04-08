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На 8 квітня узгоджено десять гуманітарних коридорів: маршрути
8 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. На сьогодні узгоджено 10 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Донецька область
Маріуполь — Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
Бердянськ — Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Токмак — Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Місце збору: вул. Шевченка, 5
Мелітополь — Запоріжжя (на власному транспорті).
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей пожежна частина №10.
Енергодар — Запоріжжя (на власному транспорті).
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область
Сєвєродонецьк — Бахмут.
Місце збору: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ — Бахмут.
Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна — Бахмут.
Місце збору: вул. Першотравнева, 42.
с. Гірське — Бахмут.
Місце збору: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне — Бахмут.