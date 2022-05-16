На аукціоні продадуть ручку, якою Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України

24 травня 2022 року на благодійному онлайн-аукціоні в системі Прозорро. Продажі продадуть іменну ручку президента США Джо Байдена, якою він підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

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Аукціон відбудеться 24 травня о 14.00 за Києвом. Стартова ціна за лот – 30 тисяч гривень або $1 тис. Про це повідомили у прес-службі Прозорро. Продажу.

Усі зареєстровані учасники отримають посилання на аукціон у день проведення. Інформація про учасників аукціону, а також підтвердження оплати за лот буде опублікована на сайті Прозорро.Продажі.

Усі отримані кошти від проведеного аукціону будуть направлені на підтримку новоствореного ЗСУ 47 окремого батальйону під командуванням Івана Шаламагу. Через два тижні батальйон відправляється на Донецький та Луганський напрямки – один із найгарячіших на сьогоднішній день. Кошти потрібні на пікапи, вартісну техніку і спорядження для бійців. Про витрачені потреби батальйону кошти проінформує головний сержант частини Валерій Маркус.

Нагадаємо, що 9 травня 2022 року президент США Байден підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, до країн Східної Європи, в 2022 -2023 роки.