Також під Черніговом планують збудувати два модульні містечка для тих, хто втратив житло під час війни.

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16 травня на Чернігівщині розпочали відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, після цього займуться житловим фондом області.

Разом з тим, під Черніговом уже планують збудувати два модульні містечка для тих, хто втратив житло під час війни. Там зможуть проживати 700 людей.

Нагадаємо, що в Україні з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації пошкоджено понад 600 медустанов, для відновлення яких потрібно 32 млрд гривень.