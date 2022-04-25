На Київстар ТБ відбудеться премʼєра концерту Національної філармонії України

25 квітня о 20:00 на глядачів платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ чекатиме вечір вишуканої класики - трансляція концерту Національної філармонії України. Так, Національний заслужений академічний симфонічний оркестр виконуватиме композиції сучасного вітчизняного класика Євгена Станковича та відомого чеського композитора Антоніна Дворжака, записані ще в мирний час - 17 вересня 2021 року із Колонного залу імені М. Лисенка.

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Розпочнеться концерт зі «Святкової увертюри» авторства Євгена Станковича. Художнім керівником та головним диригентом концерту є Володимир Сіренко.

Організатори розповідають, що користувачі платформи матимуть унікальну можливість прослухати одну з найвідоміших симфоній Дворжака «Із Нового світу», яка вперше зазвучала 16 грудня 1893-го у Карнегі-Холі, Нью-Йорк. Ця дев’ята симфонія синтезує у собі різноманітність впливів, які композитор відчув упродовж свого перебування у США як директор Національної консерваторії, а також його чеської душі.

“Музика - це те, що дарує надію, а подібний контент зараз дуже актуальний, бо він спонукає нас вірити в краще майбутнє. Впевнені, що зовсім скоро всю Україну чекатиме світла Перемога, про яку буде написано величезна кількість геніальних творів”, - коментують в Київстар ТБ.

Посилання на спеціальний канал концерту: https://kyivstar.page.link/1BEZ. Для отримання безкоштовного доступу до прослуховування концерту необхідно лише авторизуватися у сервісі Київстар ТБ. Дивитися трансляцію можна буде у застосунку на телефоні, планшеті, телевізорі або на вебсайті платформи на комп’ютері. У подальшому концерт буде доступний у відеобібліотеці платформи.

Слідкуйте за новинами та анонсами Київстар ТБ, щоб дізнаватися деталі щодо серії музичних виступів на платформі онлайн-телебачення у травні.

Довідка про Київстар ТБ – спільний проєкт групи 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа онлайн-телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевага – можливість підключення на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні. Платформа нараховує понад 300 телеканалів та VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що обслуговує 26,3 млн абонентів мобільного зв’язку і 1,2 млн абонентів фіксованого інтернету. Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій. Мережа 4G Київстар доступна на території з 90% населення. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 24 роки працює в Україні, і є № 1 платником податків у галузі зв’язку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua