На кордонах з ЄС та Молдовою черги практично відсутні — Держприкордонслужба

Станом на 12:00 3 березня в більшості пунктів пропуску через кордон України з сусідніми країнами відсутні черги на виїзд з України. Про це заявляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Зокрема, на кордоні з Польщею у КПП "Ягодин" спостерігалася лише черга з 20 легкових автомобілів, на КПП "Рава-Руська" - із 40 пішоходів, "Грушів" - із 100 пішоходів, "Краковець" - із 80 пішоходів, "Шегині" - 50 пішоходів. У пунктах "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця" не було ані автомобільних черг, ані скупчень пішоходів.

На кордоні зі Словаччиною у пункті "Малий Березний" зафіксовано чергу з 70 пішоходів, у "Малих Селменцях" - із 25 пішоходів, а на КПП "Ужгород" - із 40 легкових авто.

На кордоні з Угорщиною черг із пішоходів станом на полудень не було. Черги з легковиків: КПП "Тиса" - також відсутні, "Дзвінкове" - 8 машин, "Косино" - 3 машини, "Лужанка" - 40 машин, "Вилок" - 20 машин.

На кордоні з Румунією черги були лише на КПП "Порубне" (40 автомобілів та 100 пішоходів). У пунктах "Дякове" та "Солотвино" черг не було.

На кордоні з Молдовою черга з 15 машин зафіксована лише у пункті пропуску "Мамалига". У "Кельменцях", "Росошанах" та "Сокирянах" черг не було.

Нагадаємо, що всі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, а також із невизнаним Придністров'ям Україна офіційно закрила з 28 лютого.