На Львівщині змінили тривалість комендантської години

З сьогоднішнього дня, 12 березня, у Львівській області зміниться тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з 23:00, а не з 22:00.

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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

"З сьогоднішнього дня у Львівській області комендантська година триватиме з 23:00 до 6:00", - написав Козицький.

При цьому правила комендантської години зберігаються. У цей час у регіоні заборонено перебувати на вулиці без спеціального пропуску та документа, що засвідчує особу.

Раніше у звільненому Ірпені Київської області комендантську годину вирішили продовжити ще на три дні. Він діятиме з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня.