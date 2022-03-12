Настав час повертатися до нормального життя: Арестович закликав українців виходити на роботу (ВІДЕО)

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав мешканців Західної та Центральної України повертатися до нормальної соціально-економічної діяльності.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому в соцмережі Facebook.

За словами Арестовича, зараз уже потрібно відчиняти двері магазинів, підприємств, виходити на роботу та давати людям робочі місця.

Радник голови ОПУ наголосив, що на сьогоднішній день в Україні не працює дуже багато людей.

Арестович зазначив, що зараз саме час розпочати знову нормальне життя: займатися спортом, відновлювати звичайні звички, звичайний спосіб життя.

"Якщо робота та економіка не будуть запущені, то загрожує нам дуже багато, починаючи від того, що скоро не буде ні в кого грошей, запас яких на місяць-два у людей максимум. Закінчуючи тим, що у нас почне розпадатися соціальна тканина суспільства, і соціальна криза почне перетворюватися на політичну. Давайте повертатися в нормальне життя, включаючи нормальну роботу", – заявив Арестович.

Нагадаємо, з 7 березня ринок праці в Україні почав поступово активізуватися після фактичної зупинки у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України.

Так, 7 березня добова кількість нових оголошень про нові вакансії зросла до 350, а 10-11 березня – до 500 нових вакансій на день, тоді як після 24 лютого їх кількість скоротилася до 150-250 на день.

За кількістю нових резюме від претендентів спостерігається аналогічна тенденція. У перші дні війни кількість тих, хто шукає роботу та відгуків, впала майже в 10 разів — з 70 тисяч до 7 тисяч відправлених резюме на день.

Раніше повідомлялося, що сайт пошуку роботи Jooble, який працює в 71 країні світу, створив ресурс для працевлаштування в країнах Західної Європи українських біженців, які були змушені покинути свої будинки через російську військову агресію.