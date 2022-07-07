Окупанти в паніці: на Запоріжжі дезертували близько 30 російських військових

На Запоріжжі російські військові панікують через використання українською армією нової високоточної зброї. Тому почастішали випадки дезертирства серед окупантів.

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Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

"За інформацією української розвідки, після ураження Збройними силами України військових об'єктів окупантів з високоточної зброї, на тимчасово окупованій території Запорізької області, у армії окупанта розпочалася паніка", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці російських окупаційних військ масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки Росії, побоюючись нових ударів РСЗВ Himars.

"Так нещодавно на тимчасово окуповану територію Запорізької області прибув підрозділ ФСБ РФ із завданням провести розшукові дії за фактом дезертирства близько 30 військовослужбовців Росії, які залишили місця дислокації підрозділів", - повідомили у Запорізькій ОВА.

Зазначимо, напередодні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 3 липня було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються військові армії країни-агресора РФ.

До цього в Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських військ.

Нагадаємо, у Херсонській області також фіксуються нерідкі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.