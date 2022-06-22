Постраждалі від війни українці можуть отримати компенсацію до 30 тисяч євро

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тис. євро. Для цього слід подати заяву до Європейського суду з прав людини.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Щоб подати заяву на отримання компенсації, потрібно:



заповнити форму на сайті espl.com.ua ;

завантажити документ на комп'ютер, роздрукувати, покласти в конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ. Адреса сформується автоматично під час заповнення заяви на сайті;

надіслати заяву до одного з відділень "Укрпошти" (для відправника послуга безкоштовна).

Також можна заповнити заяву за родича, якщо вона не може подати її самостійно.

Якщо у вас виникли питання, то ви можете звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті.

У Мінцифрі зазначили, що термін розгляду заяви може тривати від одного року.

Зазначимо, у додатку “Дія” можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення. У свою чергу, постраждалі від російської агресії отримають компенсацію.