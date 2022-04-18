Проєкт "Добробат" запустив “Стрічку взаємодопомоги”

Щоб прискорити роботу відновлення зруйнованого житла, команда проєкту “Добробат” створила новий розділ “Жива стрічка взаємодопомоги”, де постраждалі можуть вказати інформацію про пошкодження та необхідні роботи на зруйнованому об'єкті.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Ті, хто може швидко допомогти, можуть оперативно зв'язатися з тим, кому потрібна допомога, та прибути на відновлювальні роботи.

Щоб розмістити чи переглянути оголошення, переходьте на сайт: https://www.dobrobat.in.ua/#help

Обирайте свій батальйон, напрямок допомоги, та долучайтесь до спільноти "Добробату". Якщо у вас не вистачає певних навичок, але є велике бажання допомогти, обирайте інший вид допомоги у розділі "Партнерство" або "Навчання" та отримайте доступ до відеокурсу та підтримку у набутті нового навику який допоможе у відновленні наших міст.

Також, якщо у вас є питання щодо проекту або ви хочете побачити фото- та відеозвіти, проходьте на сторінку керівника проєкту Ростислава Смирнова за посиланням: https://www.instagram.com/smirnovrostyslav/

Відбудуємо Україну разом!

Телеграм-канал проекту: https://t.me/dobrobat_in_ua