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Робота у Львівській області: найчастіше шукають агрономів та лікарів, найрідше — продавців
Станом на середину квітня роботодавці Львівщини пропонують понад 2 тисячі вакансій. Найбільший запит у регіоні на агрономів, медпрацівників та поліцейських.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.
З повним списком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням. Зазначимо, що активно шукають охоронців, працівників для комунальних підприємств та зварювальників. Слюсарю аварійно-відновлювальних робіт пропонують найвищу зарплату порівняно з іншими вакансіями, якщо не враховувати лікарів, — понад 17 тисяч гривень на місяць.
А от лікар у Львівській області отримуватиме близько 38 тисяч гривень на місяць. Найнижчі зарплати (близько 6 тисяч гривень) пропонують різноробочим та швачкам. Вони можуть розраховувати на додаткові виплати за обсяг роботи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Львівській ОВА нагадали, що з метою пошуку роботи можна звертатися до найближчого працюючого центру зайнятості.
Перелік документів для отримання статусу безробітного:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документ про освіту;
- трудова книжка;
- військовий квиток.
Загалом по всій країні українці активно починають повертатися на свої довоєнні робочі місця. Серед тих, хто мав роботу до 24 лютого, продовжує працювати 58%.
Зазначимо, що 19% українців заявляють, що покинули населений пункт свого проживання через війну проти України, що ведеться Росією. Серед молоді до 35 років своє місто/село залишили 29% опитаних, серед осіб віком 36-50 років – 21%, а серед тих, кому за 50 – всього 11%.