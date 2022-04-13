Робота у Львівській області: найчастіше шукають агрономів та лікарів, найрідше — продавців

Станом на середину квітня роботодавці Львівщини пропонують понад 2 тисячі вакансій. Найбільший запит у регіоні на агрономів, медпрацівників та поліцейських.

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Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

З повним списком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням. Зазначимо, що активно шукають охоронців, працівників для комунальних підприємств та зварювальників. Слюсарю аварійно-відновлювальних робіт пропонують найвищу зарплату порівняно з іншими вакансіями, якщо не враховувати лікарів, — понад 17 тисяч гривень на місяць.

А от лікар у Львівській області отримуватиме близько 38 тисяч гривень на місяць. Найнижчі зарплати (близько 6 тисяч гривень) пропонують різноробочим та швачкам. Вони можуть розраховувати на додаткові виплати за обсяг роботи.

У Львівській ОВА нагадали, що з метою пошуку роботи можна звертатися до найближчого працюючого центру зайнятості.

Перелік документів для отримання статусу безробітного:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ про освіту;

трудова книжка;

військовий квиток.

Загалом по всій країні українці активно починають повертатися на свої довоєнні робочі місця. Серед тих, хто мав роботу до 24 лютого, продовжує працювати 58%.

Зазначимо, що 19% українців заявляють, що покинули населений пункт свого проживання через війну проти України, що ведеться Росією. Серед молоді до 35 років своє місто/село залишили 29% опитаних, серед осіб віком 36-50 років – 21%, а серед тих, кому за 50 – всього 11%.