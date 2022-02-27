Російський олігарх та власник "Альфа Банку" Михайло Фрідман закликав припинити кровопролиття

Співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман назвав війну в Україні "трагедією для народів Росії та України".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на лист, який мільярдер відправив співробітникам своєї компанії LetterOne.

"Я народився на Західній Україні і жив там до 17 років. Мої батьки — громадяни України та живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, створюючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив'язаний до українського та російському народів і розглядаю нинішній конфлікт як трагедію для них обох", — написав Фрідман.

Співвласник банку також зазначив, що "війна не може бути відповіддю".

"Ця криза буде коштувати життя і завдасть шкоди двом народам, які були братами протягом сотень років", — додав він.

"Хоча рішення здається дуже далеким, я можу тільки приєднатися до тих, хто гаряче бажає покінчити з кровопролиттям. Я впевнений, що мої партнери поділяють мою точку зору", — повідомив Фрідман.

Михайло Фрідман займає 11 рядок у російському рейтингу журналу Forbes зі статком 15 500 мільйонів доларів. Він народився у Львові.

Фрідман став першим великим російським бізнесменом, який публічно виступив проти війни Росії проти України.

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.