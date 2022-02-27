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Суспільство
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Російський олігарх та власник "Альфа Банку" Михайло Фрідман закликав припинити кровопролиття

Російський олігарх та власник "Альфа Банку" Михайло Фрідман закликав припинити кровопролиття
Російський олігарх та власник "Альфа Банку" Михайло Фрідман закликав припинити кровопролиття

Співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман назвав війну в Україні "трагедією для народів Росії та України".

 

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на лист, який мільярдер відправив співробітникам своєї компанії LetterOne.

"Я народився на Західній Україні і жив там до 17 років. Мої батьки — громадяни України та живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, створюючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив'язаний до українського та російському народів і розглядаю нинішній конфлікт як трагедію для них обох", — написав Фрідман.

Співвласник банку також зазначив, що "війна не може бути відповіддю".

"Ця криза буде коштувати життя і завдасть шкоди двом народам, які були братами протягом сотень років", — додав він.

"Хоча рішення здається дуже далеким, я можу тільки приєднатися до тих, хто гаряче бажає покінчити з кровопролиттям. Я впевнений, що мої партнери поділяють мою точку зору", — повідомив Фрідман.

Михайло Фрідман займає 11 рядок у російському рейтингу журналу Forbes зі статком 15 500 мільйонів доларів. Він народився у Львові.

Фрідман став першим великим російським бізнесменом, який публічно виступив проти війни Росії проти України.

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько