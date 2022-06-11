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Росіяни складають тіла своїх убитих солдат просто неба замість обіцяних почестей, - СБУ

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Російські окупанти намагаються приховати масштаби своїх втрат, тому везуть трупи вночі і невеликими партіями. Також замість обіцяних почестей складають тіла своїх убитих просто неба, а потім, щоб не шокувати співвітчизників, хоронять загиблих у закритих трунах.

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Про це йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

"Вони лежать штабелями. Ні в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… божевільний", - розповідають один одному російські окупанти.

Також зазначається, що окупанти намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть трупи вночі і невеликими партіями.

У СБУ нагадали, щоб не повторювати долю загиблих, окупанти можуть врятувати власне життя, подзвонивши на гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила телефонні розмови російських загарбників, які розповідають про те, як їх командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками. 

Автор:
Анастасія Дєдковська