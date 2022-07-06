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Росіяни заявили про блокуваня YouTube і Instagram на окупованій Херсонщині
На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram.
Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.
За його словами, росіяни таким чином намагаються влаштували на окупованих територіях України таке ж болото, як у себе в Росії.
"На окупованій частині Херсонщини росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram. Намагаються влаштувати тут таке саме болото, як у себе в Російській Федерації. Не вийде, їм тут залишилось недовго", - наголосив Хлань.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Московський міський суд 20 червня відхилив скаргу на заборону в Росії Facebook та Instagram та остаточно визнав продукти американської компанії Meta екстремістськими.
Також у так званій ЛНР окупанти заявили, що з 3 червня тимчасово обмежать доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області.