Росіяни заявили про блокуваня YouTube і Instagram на окупованій Херсонщині

На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram.

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Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

За його словами, росіяни таким чином намагаються влаштували на окупованих територіях України таке ж болото, як у себе в Росії.

"На окупованій частині Херсонщини росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram. Намагаються влаштувати тут таке саме болото, як у себе в Російській Федерації. Не вийде, їм тут залишилось недовго", - наголосив Хлань.

Нагадаємо, Московський міський суд 20 червня відхилив скаргу на заборону в Росії Facebook та Instagram та остаточно визнав продукти американської компанії Meta екстремістськими.

Також у так званій ЛНР окупанти заявили, що з 3 червня тимчасово обмежать доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області.