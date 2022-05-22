Сергій Притула закликав форсувати конфіскацію російських активів в Україні

Масштабна конфіскація російських активів в Україні стане прикладом та стимулом для західних країн-партнерів рішучіше діяти проти Росії. Про це у відеозверненні заявив відомий волонтер, телеведучий Сергій Прітула, пише УНН.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Якого біса українці останнє дістають з кишень, у той самий момент, коли в Україні спокійнісінько діє величезна кількість бізнесу, кінцевими власниками якого є росіяни. Це нормально?.. Немає більше такого: хороша чи погана російська. Громадянин РФ — нах…р під санкції, і забрати все, що маєте. Тому що ви всі ці роки спостерігали, як ваша країна вбиває наших громадян, і ваші активи — це мізер, який РФ має заплатити Україні", — сказав Притула.

Як приклад він навів Олександра Фрідмана, який володіє "Альфа-Банком", "Київстаром" та "Моршинською" та вже намагається отримати паспорт громадянина України, щоб зберегти бізнеси. Під конфіскацію також мають потрапити активи власника "Метінвесту" та бізнес-партнера Ріната Ахметова Вадима Новінського, росіян Олександра Бабакова, Костянтина Григоришина та всіх інших.

На думку Притули, від ефективності дій України в цьому напрямку залежатиме доля російських активів у всьому світі: "Погодьтеся, виглядає дивно, коли ми вимагаємо від усього світу заарештувати російське майно, заморозити їхні рахунки, заарештувати їхні яхти та пентхауси, а самі цього не робимо".

Він нагадав, що схваливши конфіскацію, Верховна Рада створила весь необхідний правовий механізм. Тепер влада має негайно ним скористатися. "Закон прийнятий, уряд має інструмент, а маємо очікування справедливості… Як наші хлопці полюють за росіянами на полі бою, також і ви повинні полювати за російськими капіталами. Українці цього не просто чекають, вони вимагають", — заявив Притула.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб з урахуванням пропозицій Президента. За відповідний законопроект №7194 проголосувало 308 народних депутатів. Закон дозволяє конфіскувати майно росіян та білорусів, а також тих, хто підтримує війну Росії проти України. До складеного НАЗК списку уже увійшли 11 тис. фізичних та 3 тис. юридичних осіб, а також 128 тис. об'єктів. Рішення про націоналізацію майна прийматиме Вищий антикорупційний суд. Після вилучення активи переходять до управління уряду.