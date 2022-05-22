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Сергій Притула закликав форсувати конфіскацію російських активів в Україні
Масштабна конфіскація російських активів в Україні стане прикладом та стимулом для західних країн-партнерів рішучіше діяти проти Росії. Про це у відеозверненні заявив відомий волонтер, телеведучий Сергій Прітула, пише УНН.
"Якого біса українці останнє дістають з кишень, у той самий момент, коли в Україні спокійнісінько діє величезна кількість бізнесу, кінцевими власниками якого є росіяни. Це нормально?.. Немає більше такого: хороша чи погана російська. Громадянин РФ — нах…р під санкції, і забрати все, що маєте. Тому що ви всі ці роки спостерігали, як ваша країна вбиває наших громадян, і ваші активи — це мізер, який РФ має заплатити Україні", — сказав Притула.
Як приклад він навів Олександра Фрідмана, який володіє "Альфа-Банком", "Київстаром" та "Моршинською" та вже намагається отримати паспорт громадянина України, щоб зберегти бізнеси. Під конфіскацію також мають потрапити активи власника "Метінвесту" та бізнес-партнера Ріната Ахметова Вадима Новінського, росіян Олександра Бабакова, Костянтина Григоришина та всіх інших.
На думку Притули, від ефективності дій України в цьому напрямку залежатиме доля російських активів у всьому світі: "Погодьтеся, виглядає дивно, коли ми вимагаємо від усього світу заарештувати російське майно, заморозити їхні рахунки, заарештувати їхні яхти та пентхауси, а самі цього не робимо".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він нагадав, що схваливши конфіскацію, Верховна Рада створила весь необхідний правовий механізм. Тепер влада має негайно ним скористатися. "Закон прийнятий, уряд має інструмент, а маємо очікування справедливості… Як наші хлопці полюють за росіянами на полі бою, також і ви повинні полювати за російськими капіталами. Українці цього не просто чекають, вони вимагають", — заявив Притула.
Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб з урахуванням пропозицій Президента. За відповідний законопроект №7194 проголосувало 308 народних депутатів. Закон дозволяє конфіскувати майно росіян та білорусів, а також тих, хто підтримує війну Росії проти України. До складеного НАЗК списку уже увійшли 11 тис. фізичних та 3 тис. юридичних осіб, а також 128 тис. об'єктів. Рішення про націоналізацію майна прийматиме Вищий антикорупційний суд. Після вилучення активи переходять до управління уряду.