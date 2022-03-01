Що українцям робити із захопленими російськими танками: у НАЗК роз'яснили нюанси у законодавстві

Українці активно публікують у соцмережах відео та фото захоплених російських танків або БТР. У свою чергу, у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що декларувати таке майно не потрібно, адже його вартість не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн).

Оскільки російська військова техніка досить дешева, у разі захоплення танків чи БТР окупантів, вносити зміни до декларації протягом 10 днів не потрібно.

"Якщо ж говорити буквою закону, бойові трофеї не підлягають відображенню у декларації", — додали в НАЗК, посилаючись на чинне законодавство.

Техніку окупантів не потрібно декларувати ще тому, що мирні жителі захоплюють її без укладання будь-якого виду правочину, а у зв'язку з початком повномасштабної війни між Україною та РФ.

"Завдяки мужності та перемозі захисників України ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеної з ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні". Отже, неможливо і з'ясувати, скільки коштує таке майно", — назвали ще одну причину в НАЗК.

Тим часом Збройні сили України спалюють колони ворожої техніки та збивають літаки російської армії. Зокрема, сьогодні, 1 березня, під час авіанальоту ВПС РФ на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі збили два російські літаки, ще три літаки збили зенітні ракетні дивізіони С-300.

Раніше в районі міста Глухова українські військові застосували протитанкові комплекси Javelin та розгромили колону бронетехніки РФ.