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Справжнього автора фрази про "русскій воєнний корабль" визволили з полону
Прикордонника з острова Зміїний, справжнього автора фрази про "російський воєнний корабель", нарешті дістали з полону, в якому він перебував півтора місяця. Наразі прикордонник на свободі, повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.
Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.
За його словами росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець, і він вказав вже давно відомий напрямок російському кораблю. Ім'я героя поки що не розкривають.
Принагідно нагадаємо, що у Російській Федерації на сьогоднішній день не розглядають можливість обміну затриманого в Україні підозрюваного у держзраді народного депутата Віктора Медведчука на українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Президент Володимир Зеленський запропонував обміняти Віктора Медведчука на українських полонених 13 квітня. Водночас у Кремлі заявили, що не збираються обмінювати його на українських військових.