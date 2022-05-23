Справжнього автора фрази про "русскій воєнний корабль" визволили з полону

Прикордонника з острова Зміїний, справжнього автора фрази про "російський воєнний корабель", нарешті дістали з полону, в якому він перебував півтора місяця. Наразі прикордонник на свободі, повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.

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Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

За його словами росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець, і він вказав вже давно відомий напрямок російському кораблю. Ім'я героя поки що не розкривають.

Принагідно нагадаємо, що у Російській Федерації на сьогоднішній день не розглядають можливість обміну затриманого в Україні підозрюваного у держзраді народного депутата Віктора Медведчука на українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Президент Володимир Зеленський запропонував обміняти Віктора Медведчука на українських полонених 13 квітня. Водночас у Кремлі заявили, що не збираються обмінювати його на українських військових.