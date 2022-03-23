США планують спростити в'їзд деяким категоріям українців

Сполучені Штати Америки мають намір спростити в'їзд окремим категоріям громадян України.

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Про це пише Reuters.

За даними агентства, в'їзд хочуть спростити тим, хто має родичів-громадян США чи власників посвідки на проживання. Їм можуть прискорити отримання віз.

Крім того, особливу увагу приділять активістам, представникам ЛГБТ-спільноти, журналістам та іншим "потенційно вразливим групам".

Також у США планують збільшити кількість чиновників та працівників імміграційної служби, які оброблятимуть такі заявки.

Зазначимо, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Україну з 24 лютого до 20 березня залишили 3,49 мільйона людей. Більшість українців, які тікають від війни, влаштувалися в сусідніх країнах, при цьому 2,083 мільйона в'їхали у Польщу.

А Чехія вже впритул підійшла до числа біженців з України, яких вона здатна прийняти без особливих проблем. Нині там уже понад 270 тисяч українців.

Нагадаємо, уряд Канади запустив тимчасову міграційну програму для громадян України у зв'язку із війною.

Також Фінляндія готова прийняти десятки тисяч біженців із України.