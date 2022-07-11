Стало відомо, які установи залучили найбільше коштів для України за червень

Протягом минулого місяця топ-20 державних, недержавних фондів та громадських організацій зібрали на підтримку України 3,1 млрд грн. Це найменші місячні залучення з початку війни. У порівнянні з травнем показник скоротився на 28%, повідомляє Forbes.

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У лідерах червня опинився фонд Сергія Притули, який завдяки успішній кампанії "Народний байрак тар" за три дні наприкінці минулого місяця зібрав 600 млн грн. До трійки лідерів також увійшли спецрахунки НБУ – 692 млн грн та новостворений фонд United 24 – 416 млн грн.

Фонд "Повернись Живим" опинився лише на четвертому місці за підсумками червня. У фонді фіксують падіння зборів у десятки разів порівняно із березнем 2022 року.

Загалом за увесь час війни топ-10 установ зібрали стільки коштів:

Нацбанк (за червень – 692 млн грн; з початку війни – 17,6 млрд грн);

"Повернись Живим" (за червень – 273 млн грн, з початку війни – 3,9 млрд грн);

Телемарафон ARD, Німеччина (разова акція. З початку війни – 2,1 млрд грн);

United 24 (за червень – 416 млн грн; з початку війни (за два місяці) – 1,8 млрд грн);

Фонд Сергія Притули (за червень – 1 млрд грн, з початку війни – 1,8 млрд грн);

Благодійний фонд Razom (за червень – 146 млн грн, з початку війни – 1,7 млрд грн);

Nova Ukraine, американська неприбуткова організація (за червень – 243 млн грн, з початку війни – 1,2 млрд грн);

Ініціативи Міли Куніс та Ештона Кутчера (разова акція. Зібрали з початку війни 1,1 млрд грн);

United Help Ukraine (за червень – 46 млн грн; з початку війни – 1 млрд грн);

KSE Foundation (за червень –128 млн грн, з початку війни – 1 млрд грн).

Нагадаємо, на днях Приватбанк підключив для підприємців та бізнес клієнтів нову можливість для підтримки української армії – відтепер бізнес-клієнти можуть під час відкриття строкового депозиту в "Приват24 для бізнесу" підключити автоматичне перерахування частини або всіх процентів на підтримку ЗСУ.