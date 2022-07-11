- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Стало відомо, які установи залучили найбільше коштів для України за червень
Протягом минулого місяця топ-20 державних, недержавних фондів та громадських організацій зібрали на підтримку України 3,1 млрд грн. Це найменші місячні залучення з початку війни. У порівнянні з травнем показник скоротився на 28%, повідомляє Forbes.
У лідерах червня опинився фонд Сергія Притули, який завдяки успішній кампанії "Народний байрак тар" за три дні наприкінці минулого місяця зібрав 600 млн грн. До трійки лідерів також увійшли спецрахунки НБУ – 692 млн грн та новостворений фонд United 24 – 416 млн грн.
Фонд "Повернись Живим" опинився лише на четвертому місці за підсумками червня. У фонді фіксують падіння зборів у десятки разів порівняно із березнем 2022 року.
Загалом за увесь час війни топ-10 установ зібрали стільки коштів:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Нацбанк (за червень – 692 млн грн; з початку війни – 17,6 млрд грн);
- "Повернись Живим" (за червень – 273 млн грн, з початку війни – 3,9 млрд грн);
- Телемарафон ARD, Німеччина (разова акція. З початку війни – 2,1 млрд грн);
- United 24 (за червень – 416 млн грн; з початку війни (за два місяці) – 1,8 млрд грн);
- Фонд Сергія Притули (за червень – 1 млрд грн, з початку війни – 1,8 млрд грн);
- Благодійний фонд Razom (за червень – 146 млн грн, з початку війни – 1,7 млрд грн);
- Nova Ukraine, американська неприбуткова організація (за червень – 243 млн грн, з початку війни – 1,2 млрд грн);
- Ініціативи Міли Куніс та Ештона Кутчера (разова акція. Зібрали з початку війни 1,1 млрд грн);
- United Help Ukraine (за червень – 46 млн грн; з початку війни – 1 млрд грн);
- KSE Foundation (за червень –128 млн грн, з початку війни – 1 млрд грн).
Нагадаємо, на днях Приватбанк підключив для підприємців та бізнес клієнтів нову можливість для підтримки української армії – відтепер бізнес-клієнти можуть під час відкриття строкового депозиту в "Приват24 для бізнесу" підключити автоматичне перерахування частини або всіх процентів на підтримку ЗСУ.