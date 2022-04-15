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На 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: маршрути
15 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. На сьогодні узгоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Донецька область
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Запорізька область
Бердянськ - Запоріжжя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Токмак – Запоріжжя.
Енергодар – Запоріжжя.
Евакуація із міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті.
Луганська область
Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце збирання: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут. Місце збирання: вул. Першотравнева, 42
с. Гірське – Бахмут. Місце збирання: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне - Бахмут.
Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ.