Штучний інтелект допомагає ідентифікувати загиблих російських військових

За допомогою штучного інтелекту шукатимуть у соцмережах профілі мертвих російських окупантів, щоб потім повідомити їхніх родичів про смерть солдатів російської армії на війні в Україні.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що ще місяць тому Мінцифри використало технології, щоб запускати інноваційні способи авторизації за допомогою зіставлення біометрії обличчя з фото у реєстрі.

"Сьогодні використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів по фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", в якій "немає срочників" і де "ніхто не вмирає", — зазначив Федоров.

Також він повідомив, що до початку війни у Мінцифри працювали над налаштуванням нової системи CRM з метою опрацювання заявок контакт-центру у додатку "Дія".

Проте зараз ця технологія використовується для того, щоб настроїти автодозвони на територію Росії. Ключове завдання – розповісти правду про російських убивць в Україні.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, російська армія у війні з Україною за період з 24 лютого до 23 березня вже втратила 15 600 військових.

Оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації і навіть незаконних збройних формувань.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.