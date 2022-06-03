У День захисту дітей БФ "Майбутнє — дітям" влаштував свято для переселенців та звітував про 3 місяці своєї роботи

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У День захисту дітей команда Благодійного Фонду "Майбутнє – дітям" влаштувала яскраве свято для дітей із родин вимушених переселенців, які через військові дії виїхали зі своїх домівок та перебувають на Закарпатті.

"Фонд виконує велику роботу. Наразі у Гімназії перебуває понад сотня людей, це сім'ї з маленькими дітьми, які опинились у самому епіцентрі війни. Багато хто з них був вимушений залишити свій дім із мінімальною кількістю речей. Дехто – й узагалі без нічого. Всіх їх потрібно щодня забезпечувати харчуванням, засобами гігієни, одягом. Але не тільки це має зараз значення. Ми всі розуміємо, через що їм довелося пройти, хочеться їх підтримати та підняти настрій діткам. Бодай одна усмішка дитини варта всіх докладених зусиль", – зазначила директорка Благодійного фонду "Майбутнє – дітям" Любов Ковач.

Звіт про роботу БФ "Майбутнє – дітям"

Команда фонду "Майбутнє – дітям" від початку березня поставляє медикаменти, зокрема на Київщину та Харківщину, у медичні заклади, які опікуються пораненими. В рамках цієї гуманітарної допомоги також передаються харчові продукти та засоби гігієни для пацієнтів цих закладів.

"Уже понад 3 місяці ми опікуємось сім'ями з дітьми, які виїхали з окупованих регіонів. Робимо все, щоб допомогти їм пережити цей час у безпеці та надати їм все необхідне. Організували харчування, одяг, інші речі першої потреби. Наша команда зараз працює не тільки у Закарпатті, а й в інших областях України. Доставляємо медикаменти, організували Гуманітарний хаб у Харкові. І це тільки початок тієї системної роботи, яку ми плануємо в рамках Фонду", – розповів підприємець та меценат Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко, меценат БФ "Майбутнє - дітям"

Крім цього, за більш ніж два місяці роботи Гуманітарного хабу, розташованого на території Харківської ТЕЦ-5, волонтери та команда Фонду забезпечили жителів сусідніх із ТЕЦ районів понад 65 тоннами продуктів харчування.

Для довідки:

Благодійний фонд "Майбутнє – дітям" до війни опікувався дітьми, які потребували допомоги із сімейних причин, в інтернаті при Нижньобистрівській Гімназії. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомоги більше ніж 300 дітям та дорослим. Проте із початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду "Майбутнє – дітям" – це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації “Розвиток IT освіти”, який підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.

Інформація та реквізити:

Тел.: +38 067 406 47 03 (WhatsApp/Telegram)

Email: [email protected]

Сайт: https://maydit.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/future2children