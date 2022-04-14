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У деяких містах та селах Київської області комендантську годину продовжили до кількох діб
У Київській області триває розмінування регіону, тому у низці населених пунктів посилять комендантську годину. Про це повідомив голова Київської ОДА Олександр Павлюк. Загалом у Київській області комендантська година триватиме з 21:00 14 квітня до 06:00 15 квітня.
Але на території Гостомельської та Іванківської селищних рад у місті Ірпінь комендантську годину посилять. У Гостомельському районі вона діятиме з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня. На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня.
В Ірпені введена комендантська година триває до 9:00 15 квітня, як і повідомлялося раніше.
"Хоча наші сили оборони відстояли Київську область від загарбника, на згадку про бойові дії залишилося багато вибухонебезпечних "сюрпризів". Рятувальники та правоохоронці проводять планомірну роботу з розмінування територій. Щоб не наражати жителів на небезпеку, ми змушені посилювати деякі заходи", – пояснив глава Київської обласної воєнної адміністрації Павлюк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він наголосив, що поки йде розмінування територій мешканцям краще не повертатися до Київської області.
Під час комендантської години діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебувати на вулиці та в інших громадських місцях не можна. За винятком наявності у людини спеціального пропуску та посвідчення особи.