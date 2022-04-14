У деяких містах та селах Київської області комендантську годину продовжили до кількох діб

У Київській області триває розмінування регіону, тому у низці населених пунктів посилять комендантську годину. Про це повідомив голова Київської ОДА Олександр Павлюк. Загалом у Київській області комендантська година триватиме з 21:00 14 квітня до 06:00 15 квітня.

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Але на території Гостомельської та Іванківської селищних рад у місті Ірпінь комендантську годину посилять. У Гостомельському районі вона діятиме з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня. На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня.

В Ірпені введена комендантська година триває до 9:00 15 квітня, як і повідомлялося раніше.

"Хоча наші сили оборони відстояли Київську область від загарбника, на згадку про бойові дії залишилося багато вибухонебезпечних "сюрпризів". Рятувальники та правоохоронці проводять планомірну роботу з розмінування територій. Щоб не наражати жителів на небезпеку, ми змушені посилювати деякі заходи", – пояснив глава Київської обласної воєнної адміністрації Павлюк.

Він наголосив, що поки йде розмінування територій мешканцям краще не повертатися до Київської області.