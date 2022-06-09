У "Дії" запустили опитування щодо дизайну поштової марки “Доброго вечора, ми з України”

У мобільному додатку "Дія" запустили друге опитування з "Укрпоштою". Українці можуть обрати дизайн нової поштової марки “Доброго вечора, ми з України”.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо в Дії вже друге опитування з Укрпоштою. Минулого разу ми вибрали назву нової марки “Доброго вечора, ми з України”, а зараз настав час обрати її дизайн", - наголосив міністр.

Зазначається, що є п'ять варіантів, серед яких:

керамічний півник;

трактор, що тягне танк;

гусак у полі з військовими;

Путін, якого зупиняє ЗСУ;

воїн з KALUSH.

Аби підтримати найкращий ескіз, треба зайти в "Дію" до розділу “Опитування”, яке триватиме з 9 до 15 червня.

Нагадаємо, з 27 травня по 3 червня в "Укрпошті" тривав конкурс серед ілюстраторів, художників та дизайнерів щодо створення ескізу для нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".