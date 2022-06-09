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У "Дії" запустили опитування щодо дизайну поштової марки “Доброго вечора, ми з України”
У мобільному додатку "Дія" запустили друге опитування з "Укрпоштою". Українці можуть обрати дизайн нової поштової марки “Доброго вечора, ми з України”.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Запускаємо в Дії вже друге опитування з Укрпоштою. Минулого разу ми вибрали назву нової марки “Доброго вечора, ми з України”, а зараз настав час обрати її дизайн", - наголосив міністр.
Зазначається, що є п'ять варіантів, серед яких:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- керамічний півник;
- трактор, що тягне танк;
- гусак у полі з військовими;
- Путін, якого зупиняє ЗСУ;
- воїн з KALUSH.
Аби підтримати найкращий ескіз, треба зайти в "Дію" до розділу “Опитування”, яке триватиме з 9 до 15 червня.
Нагадаємо, з 27 травня по 3 червня в "Укрпошті" тривав конкурс серед ілюстраторів, художників та дизайнерів щодо створення ескізу для нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".