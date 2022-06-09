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Суспільство
Дата публікації

У "Дії" запустили опитування щодо дизайну поштової марки “Доброго вечора, ми з України”

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У мобільному додатку "Дія" запустили друге опитування з "Укрпоштою". Українці можуть обрати дизайн нової поштової марки “Доброго вечора, ми з України”.  

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.  

"Запускаємо в Дії вже друге опитування з Укрпоштою. Минулого разу ми вибрали назву нової марки “Доброго вечора, ми з України”, а зараз настав час обрати її дизайн", - наголосив міністр. 

Зазначається, що є п'ять варіантів, серед яких:  

  • керамічний півник; 
  • трактор, що тягне танк;  
  • гусак у полі з військовими; 
  • Путін, якого зупиняє ЗСУ; 
  • воїн з KALUSH. 

Аби підтримати найкращий ескіз, треба зайти в "Дію" до розділу “Опитування”, яке триватиме з 9 до 15 червня.

Нагадаємо, з 27 травня по 3 червня в "Укрпошті" тривав конкурс серед ілюстраторів, художників та дизайнерів щодо створення ескізу для нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України!". 

Автор:
Анастасія Дєдковська