У Києві погіршилася якість повітря: киян просять зачинити вікна

У Києві сьогодні вранці спостерігається погіршення якості повітря. Зокрема, у Святошинському, Оболонському та Подільському районах.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що це пов'язано з ліквідацією пожеж в екосистемах Київської області.

Зокрема, тліють торфовища у Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав'яний настил.

До гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували у тимчасовій окупації, ДСНС залучає також піротехніків, щоб обстежити під'їзні шляхи для роботи рятувальних служб.

"Я звертаюся до киянів: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гару, - щільно закривайте вікна у квартирах і без потреби не знаходитесь на вулиці", - закликав Кличко.