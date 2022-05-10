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У Києві погіршилася якість повітря: киян просять зачинити вікна
У Києві сьогодні вранці спостерігається погіршення якості повітря. Зокрема, у Святошинському, Оболонському та Подільському районах.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він пояснив, що це пов'язано з ліквідацією пожеж в екосистемах Київської області.
Зокрема, тліють торфовища у Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав'яний настил.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували у тимчасовій окупації, ДСНС залучає також піротехніків, щоб обстежити під'їзні шляхи для роботи рятувальних служб.
"Я звертаюся до киянів: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гару, - щільно закривайте вікна у квартирах і без потреби не знаходитесь на вулиці", - закликав Кличко.