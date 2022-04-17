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У Києві та Київській області змінили тривалість комендантської години
З сьогоднішнього дня, з 17 квітня, комендантська година у Києві та Київській області починатиметься на годину пізніше, а закінчуватиме на годину раніше.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської міськдержадміністрації Віталій Кличко.
Таким чином, як зазначає мер, комендантська година у столиці триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.
Кличко також закликав жителів і гостей столиці дотримуватися правил комендантської години , а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги .Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, з 28 березня в Києві комендантська година починалася о 21:00, а закінчувалася о 06:00.
Перед цим повідомлялося, що в Києві та Київській області не вводитиметься посилена комендантська година.
Комендантська година у Києві був введений 24 лютого після повномасштабного вторгнення російських військ до України.
Півторадобовий комендантський годинник вводить на випадок можливого загострення. Також у цей час українські захисники активно розшукують російських диверсантів у містах.