У Києві та Київській області змінили тривалість комендантської години

З сьогоднішнього дня, з 17 квітня, комендантська година у Києві та Київській області починатиметься на годину пізніше, а закінчуватиме на годину раніше.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської міськдержадміністрації Віталій Кличко.

Таким чином, як зазначає мер, комендантська година у столиці триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.

Кличко також закликав жителів і гостей столиці дотримуватися правил комендантської години , а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги .

Нагадаємо, з 28 березня в Києві комендантська година починалася о 21:00, а закінчувалася о 06:00.

Перед цим повідомлялося, що в Києві та Київській області не вводитиметься посилена комендантська година.

Комендантська година у Києві був введений 24 лютого після повномасштабного вторгнення російських військ до України.

Півторадобовий комендантський годинник вводить на випадок можливого загострення. Також у цей час українські захисники активно розшукують російських диверсантів у містах.