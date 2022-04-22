У Києві та області на Великдень діятиме комендантська година

У Великодню ніч комендантська година у Києві та області буде з 23:00 суботи, 23 квітня, до 5:00 ранку неділі, 24 квітня, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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"З метою безпеки громадян та попередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто з суботи, 23 квітня, на неділю, 24 квітня, комендантська година у Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі)", - Заявив Кличко.

За його словами, нічні богослужіння у храмах відбудуться в онлайн-трансляції.

З 17 квітня комендантська година у столиці триває з 22:00 до 5:00 ранку.

Нагадаємо, Великодня ніч на Одещині та у Львівській областях пройде без комендантської години.

Раніше у Хмельницькій та Дніпропетровській областях також вирішили скасувати комендантську годину у Великодню ніч.