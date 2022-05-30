У Києві з 1 червня запрацюють 34 дитячих садочки: перелік та умови прийняття дитини

Із 1 червня в Києві запрацює частина дитсадків. Малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах столиці.

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Про це повідомив мер Киева Віталій Кличко.

Частину дитячих садочків, визначивши нинішню потребу в місцях, столиця відкриє вже з 1 червня. Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста.

"Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким", - зазначив Кличко.

Підставою для прийняття дитини в садочок буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють.

Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття.

Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.

Перелік комунальних дитсадків, що відкриються 1 червня:

📍Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

📍Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)

📍Деснянський район - 1 садок (№758)

📍Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)

📍Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)

📍Печерський район - 1 садок (№424)

📍Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)

📍Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)

📍Солом’янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)

📍Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)