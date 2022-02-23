У Криму закрили пункти пропуску на в'їзд та виїзд для громадян України

Російська окупаційна влада у Криму без оголошень та попереджень закрила в'їзд для громадян України. 23 лютого на територію тимчасово окупованого півострова пускають лише людей із російськими паспортами.

Про це повідомила уповноважена Верховної Рада України з прав людини Людмила Денісова. За дві години близько 50 українців отримали відмову у в'їзді на територію Криму.

"Виїзд із півострова заблокований. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Хоча з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - наголосила Денисова.

Таким чином, окупаційна влада порушує права людини. Обмежуючи свободу пересування громадян, як зазначила омбудсмен, Росія порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 1966 року.

Стаття 12 цього документа гарантує кожному, хто законно перебуває в Криму, право на вільне пересування та забороняє позбавляти громадян України права на в'їзд на територію власної держави.

Наразі точно не відомо, чому українців не пускають на територію Криму.

Росія обмежує право громадян України в'їжджати на територію півострова за умов загострення конфлікту на Донбасі. На додачу, РФ визнала незалежність так званих "Л/ДНР".

Після цього Рада федерацій Росії дозволила використовувати російські збройні сили за кордоном. Тобто, президенту РФ Володимиру Путіну дозволили ввести війська на територію тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, незалежність яких напередодні визнали в Росії.

Проте російський президент офіційно заявляв, що поки що він не використав це "право".