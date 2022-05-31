У Маріуполі окупанти збирають покинуті автомобілі місцевих, які тікали від війни, - радник мера

Усі цілі та пошкоджені автівки без власників, знайдені в Маріуполі, окупанти почали звозити на майданчик ринку "Азовський". Це роблять нібито для обліку.

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Усі автівки, знайдені в місті (цілі та пошкоджені), без власників окупанти почали звозити на майданчик ринку "Азовський". Повідомляють, що це вважається за початок обліку "знахідок". Якщо власники не з’являться протягом місяця (фактично до 01.07), всі автівки будуть визнані власністю "молодої республіки", - поінформував радник мера.

Андрющенко зазначив, що це другий крок після обліку нерухомості до повного розкрадання майна маріупольців.

Нагадаємо, російські окупанти анонсували запуск нового маріупольського телеканалу, який матиме назву "Новий Маріуполь".