У Маріуполі розпочалася перша фаза епідемії

У тимчасово захопленому Маріуполі зростає смертність через зараження, пов'язані з епідеміологічною ситуацією, яка постійно погіршується.

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Про це 26 травня в ефірі телемарафону повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Окупанти продовжують приховувати статистику смертності мирного населення, медекспертизи або не проводяться або їх результати також приховують. Через велику кількість трупів, зараження води тощо Маріуполь вже зіштовхнувся із початковою фазою епідемії.

"Вплинути на це без участі міжнародних організацій, напевно, неможливо", - наголосив Андрющенко.

Внаслідок російської агресії за три місяці війни у Маріуполі загинули вже щонайменше 22 тисячі людей. Це число ґрунтується на численних контактах Андрющенка, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з офіційними особами, які перебувають у місті.

Він також повідомив, що процес перепоховання загиблих ускладнився, оскільки росіяни наполягають на тому, щоб витягнуті тіла були доставлені в морг, і що особа, яка бажає забрати тіло, має погодитися записати відео, на якому має сказати, що померлого вбили українські військові.